Известный блогер Лена Миро раскритиковала ведущую реалити-шоу Дом-2. Ксения Бородина, по мнению обозревательницы, использовала чужую трагедию, чтобы похвастаться.

Известный блогер ЛенаМиро раскритиковала ведущую реалити-шоу "Дом-2". Ксения Бородина, по мнениюобозревательницы, использовала чужую трагедию, чтобы похвастаться.Лена обратила внимание наодин из свежих постов теледивы в Instagram. Ксения Бородина рассказывает обужасной трагедии, которая произошла в Подмосковье. 27-летнюю женщину среди беладня зарезал бывший возлюбленный."Слушайте, вчерапросматривая Новости, наткнулась на жуткое видео, которое уже второй день стоиту меня перед глазами… Исколоть ножом на детской площадке на глазах у деток , яне могу просто, сердце разрывается (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.", – отметила Ксения Бородина.Между тем Лена Мирообратила внимание на снимок, которым звезда шоу "Дом-2" сопроводила рассказ ожестоком убийстве. Теледива запечатлена на роскошной яхте.облаченная в белую рубашку, счастливо улыбается. По мнению блогера, звезда цинично использоваланашумевшую историю о кровавой расправе как повод похвастаться богатством." пробиладно самой низкой морали. Пробила, не ведая, что творит. Пробила по принципу: "Ачо такова?" Рассказывая о совершенно жуткой трагедии -зверском убийстве женщинына глазах ее 5-летней дочери, Бородина воспользовалась моментом и запилила ещеодну фоточку со своего отдыха. Еще раз посмотрите на фотографию. Вы видите, какна ней разрывается сердце Бородиной? Или, может, вы видите то же, что и я:отвязную девку, которая весело проводит время? Я бы не писала об этом пост,если бы Бородина и иже с нею не несли свое отношение к миру в массы", -написала Лена Миро в личном ЖЖ.