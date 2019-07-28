Известный блогер Лена
Миро раскритиковала ведущую реалити-шоу Дом-2. Ксения Бородина, по мнению
обозревательницы, использовала чужую трагедию, чтобы похвастаться.
Известный блогер Лена
Миро раскритиковала ведущую реалити-шоу "Дом-2". Ксения Бородина, по мнению
обозревательницы, использовала чужую трагедию, чтобы похвастаться.
Лена обратила внимание на
один из свежих постов теледивы в Instagram. Ксения Бородина рассказывает об
ужасной трагедии, которая произошла в Подмосковье. 27-летнюю женщину среди бела
дня зарезал бывший возлюбленный.
"Слушайте, вчера
просматривая Новости, наткнулась на жуткое видео, которое уже второй день стоит
у меня перед глазами… Исколоть ножом на детской площадке на глазах у деток , я
не могу просто, сердце разрывается (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.", – отметила Ксения Бородина.
Между тем Лена Миро
обратила внимание на снимок, которым звезда шоу "Дом-2" сопроводила рассказ о
жестоком убийстве. Теледива запечатлена на роскошной яхте.
,
облаченная в белую рубашку, счастливо улыбается. По мнению блогера, звезда цинично использовала
нашумевшую историю о кровавой расправе как повод похвастаться богатством.
" пробила
дно самой низкой морали. Пробила, не ведая, что творит. Пробила по принципу: "А
чо такова?" Рассказывая о совершенно жуткой трагедии -зверском убийстве женщины
на глазах ее 5-летней дочери, Бородина воспользовалась моментом и запилила еще
одну фоточку со своего отдыха. Еще раз посмотрите на фотографию. Вы видите, как
на ней разрывается сердце Бородиной? Или, может, вы видите то же, что и я:
отвязную девку, которая весело проводит время? Я бы не писала об этом пост,
если бы Бородина и иже с нею не несли свое отношение к миру в массы", -
написала Лена Миро в личном ЖЖ.