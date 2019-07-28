Актер отреагировал на гибель коллеги по цеху Вероники
Никоновой. Андрей Мерзликин принес соболезнования семье 24-летней артистки.
Актер отреагировал на гибель коллеги по цеху Вероники
Никоновой. Андрей Мерзликин принес соболезнования семье 24-летней артистки.
В личном Instagram звезда опубликовала внушительных размеров
пост. Убитый горем Андрей Мерзликин рассказывает о случившемся с молодой
актрисой, которая играла дочь его героя в фильме "Брестская крепость".
"Вероника Никонова умерла (утонула) на Аляске, куда с мужем
отправилась в свадебное путешествие, что делает эту трагедию еще более ужасной.
Когда уходят коллеги, тяжело принимать это, когда покидают этот мир юные,
молодые и только начинающие свой жизненный, творческий путь, это вдвойне тяжело
и прискорбно. Сил родным и близким. Мои соболезнования..." – отметил .
Добавим, Вероника Никонова родилась в Минске 19 декабря 1994
года. Девушка окончила театральную школу на родине и несколько лет назад уехала
в Нью-Йорк – учиться в академии киноискусства.
О смерти гражданки Беларуси сообщила аляскинская газета Fairbanks
Daily News-Miner. По данным издания артистка скончалась, пытаясь вплавь
добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американской
картины "В диких условиях". После выхода картины заброшенный автобус стал Меккой
для туристов.