Актер отреагировал на гибель коллеги по цеху Вероники Никоновой. Андрей Мерзликин принес соболезнования семье 24-летней артистки.

Актер отреагировал на гибель коллеги по цеху ВероникиНиконовой. Андрей Мерзликин принес соболезнования семье 24-летней артистки.В личном Instagram звезда опубликовала внушительных размеровпост. Убитый горем Андрей Мерзликин рассказывает о случившемся с молодойактрисой, которая играла дочь его героя в фильме "Брестская крепость"."Вероника Никонова умерла (утонула) на Аляске, куда с мужемотправилась в свадебное путешествие, что делает эту трагедию еще более ужасной.Когда уходят коллеги, тяжело принимать это, когда покидают этот мир юные,молодые и только начинающие свой жизненный, творческий путь, это вдвойне тяжелои прискорбно. Сил родным и близким. Мои соболезнования..." – отметил .Добавим, Вероника Никонова родилась в Минске 19 декабря 1994года. Девушка окончила театральную школу на родине и несколько лет назад уехалав Нью-Йорк – учиться в академии киноискусства.О смерти гражданки Беларуси сообщила аляскинская газета FairbanksDaily News-Miner. По данным издания артистка скончалась, пытаясь вплавьдобраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американскойкартины "В диких условиях". После выхода картины заброшенный автобус стал Меккойдля туристов.