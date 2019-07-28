В английской футбольной премьер-лиге разгорается допинговый скандал. Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.

В английской футбольной премьер-лиге разгорается допинговый скандал. Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.Руководители Футбольной ассоциации Англии в ответ на тестирование Британского антидопингового агентства (UKAD), которое и выявило нарушения, заявило, что случаи с данными футболистами — терапевтические исключения, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror. Известно, что ими были употреблены средства, повышающие выносливость — амфетамин, триамцинолон, морфин и риталин.Имена футболистов держатся в тайне. Кроме того, помимо них также положительные допинг-пробы сдали ещё пять менее звёздных игроков чемпионата Англии. Специалисты выражают опасения, что данные случаи — не единственные в английском футболе.