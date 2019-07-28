Певица Мадонна выложила в соцсеть новые снимки со своих
репетиций. Артистка оказалась в объятьях мускулистого темнокожего танцора.
Певица Мадонна выложила в соцсеть новые снимки со своих
репетиций. Артистка оказалась в объятьях мускулистого темнокожего танцора.
Работы у певицы Мадонны много. Артистка недавно выпустила
новый альбом Madame X. Кроме того, на Youtube-канале появился клип на песню
Batuka с участием темнокожих артистов из португальского оркестра Orquestra
Batukadeiras.
60-летняя звезда сейчас активно готовится к очередному
мировому турне. Оно пройдет в поддержку новой пластинки, первые концерты
состоятся уже в сентябре. Все репетиции, на которые у певицы Мадонны уходит
много времени, снимают фотографы.
Надо отметить, что к соцсетям – и, в частности, к Instagram
– относится отрицательно. Недавно артистка заявила, что платформу
придумали специально для того, чтобы люди чувствовали себя ущербными. По мнению
Мадонны, соцсети вырабатывают у людей зависимость – пользователи всеми силами
стараются снискать одобрение других людей.
Тем не менее, сама от Instagram не отказывается и активно
постит фотографии и виде с репетиций и концертов. Подписчиков особенно возбудил
один из снимков. На нем артистка оказалась в страстных объятиях темнокожего
танцора. Кадр получился по-настоящему чувственным, о чем фанаты не преминули
сообщить своему кумиру.