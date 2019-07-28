Певица Мадонна выложила в соцсеть новые снимки со своих репетиций. Артистка оказалась в объятьях мускулистого темнокожего танцора.

Певица Мадонна выложила в соцсеть новые снимки со своихрепетиций. Артистка оказалась в объятьях мускулистого темнокожего танцора.Работы у певицы Мадонны много. Артистка недавно выпустилановый альбом Madame X. Кроме того, на Youtube-канале появился клип на песнюBatuka с участием темнокожих артистов из португальского оркестра OrquestraBatukadeiras.60-летняя звезда сейчас активно готовится к очередномумировому турне. Оно пройдет в поддержку новой пластинки, первые концертысостоятся уже в сентябре. Все репетиции, на которые у певицы Мадонны уходитмного времени, снимают фотографы.Надо отметить, что к соцсетям – и, в частности, к Instagram– относится отрицательно. Недавно артистка заявила, что платформупридумали специально для того, чтобы люди чувствовали себя ущербными. По мнениюМадонны, соцсети вырабатывают у людей зависимость – пользователи всеми силамистараются снискать одобрение других людей.Тем не менее, сама от Instagram не отказывается и активнопостит фотографии и виде с репетиций и концертов. Подписчиков особенно возбудилодин из снимков. На нем артистка оказалась в страстных объятиях темнокожеготанцора. Кадр получился по-настоящему чувственным, о чем фанаты не преминулисообщить своему кумиру.