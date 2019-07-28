В США город Лас-Вегас заполонили кузнечики. Они местами покрывают части тротуара сплошным ковром и кружатся у источников света.

В США город Лас-Вегас заполонили кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.На видео видны стайки небольших кузнечиков светло-коричневого цвета. Они местами покрывают части тротуара сплошным ковром и кружатся у источников света. Днем насекомые не очень активны, а вечером их можно заметить повсюду.Just insane — @FOX5Vegas @8NewsNow @News3LV @KTNV @VitalVegas @themelissavegas @LasVegasLocally @VegasLifeBaby @VGKim75 @WinstonDaDoodle @BarkAndreFurry pic.twitter.com/WhjGEbbSPU— 365 in Vegas (@365inVegas) 26 июля 2019 г.Энтомолог Джефф Найт считает, что причиной нашествия кузнечиков стала погода. Уже не первый раз сочетание влажной зимы и весны приводит к таким последствиям. Подобные ситуации повторяются раз в несколько лет.Кузнечики совершенно безобидны для человека, напоминает РИА Новости. По прогнозам специалистов, насекомых можно будет наблюдать в городе и на севере штата Невада еще несколько недель, а затем они мигрируют на север.В связи с "нашествием" насекомых национальная метеослужба распространила предупреждение для водителей, рекомендуя остерегаться мест, где тучи пыли и кузнечиков, ограничивающих видимость.