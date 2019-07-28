В субботу мощный авиаудар правительственных войск по оживленному рынку на северо-западе Сирии, куда местное население приезжает за продуктами и предметами первой необходимости, стал причиной гибели 11 человек, шестеро из которых – дети до 14 лет.

В субботу мощный авиаудар правительственных войск по оживленному рынку на северо-западе Сирии, куда местное население приезжает за продуктами и предметами первой необходимости, стал причиной гибели 11 человек, шестеро из которых – дети до 14 лет.По заверению властей, удар был направлен на боевиков "Аль-Каиды" (запрещено в России).На прошлой неделе был серьезно разрушен один из центральных городов провинции Идлиб – Ариха.По данным Совета по правам человека, с 30 апреля было убито не менее 450 мирных жителей, из них только 100 последние 10 дней, передает "Ассошиэйтед Пресс".