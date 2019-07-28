Генеральный директор консалтинговой группы Бакстер Групп и политтехнолог Дмитрий Гусев поделился мнением о вчерашнем митинге в Москве. Он не исключил, что на несанкционированной акции могли присутствовать гастролеры из-за рубежа. Незаконный митинг прошел в поддержку кандидатов, не зарегистрированных из-за липовых подписей и прочих нарушений.

Генеральный директор консалтинговой группы "Бакстер Групп" и политтехнолог Дмитрий Гусев поделился мнением о вчерашнем митинге в Москве. Он не исключил, что на несанкционированной акции могли присутствовать "гастролеры" из-за рубежа. Незаконный митинг прошел в поддержку кандидатов, не зарегистрированных из-за липовых подписей и прочих нарушений.По словам Гусева, полиция сделала все, чтобы закон был исполнен, а митинг завершился."Если говорили уходить, то нужно было слушать. Полиция соблюдала закон – честь им и хвала!" – сказал Гусев в беседе с изданием .Полиция задерживала ведущих себя провокационно участников митинга вне зависимости от их политических убеждений. Отметим, что у значительного числа задержанных .Это легко объяснимо, считает Гусев. По его словам, не имея поддержки в столице, "оппозиционеры" привлекли к участию в незаконной акции иногородних.При этом эксперт не исключает, что среди протестующих были и граждане других стран.Гусев уверен, что основная цель блогера Навального и его сторонников – вовсе не Мосгордума. Она должна стать трамплином для выборов в Госдуму в 2020 году.Кроме того, основателю так называемого "ФБК" необходим скандал. "У Навального нет вариантов. Чем хуже – тем лучше. Митинги и прочее – лишь риторика, которой пользуется Навальный. Он хочет устроить разруху", – считает Гусев.Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов накануне акции предупреждал, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность граждан и общественный порядок. Также он заявлял, что организаторы подобных мероприятий будут привлечены к ответственности.