Телеведущая рассердилась из-за публикации в Сети. Дана Борисова опровергла новости о разладе с 11-летней дочерью.

Телеведущая рассердиласьиз-за публикации в Сети. Дана Борисова опровергла новости о разладе с 11-летнейдочерью.Знаменитость отправилась вСочи вместе с наследницей Полиной. Компанию Дане Борисовой и ее отпрыскусоставила подруга телеведущей и ее маленький сынишка.Знаменитость отличнопроводит время – купается, загорает, наслаждается местными красотами и кухней.Накануне Дана Борисова и ее дочь посетили парк аттракционов, где вдовольнакаталась.Однако свежие новости вСети подпортили настроение теледиве. Из интернет-газеты Дана Борисова узнала,что, оказывается, у нее с дочерью разлад."Сидим с подружкой Аней.Общаемся, не может наговориться. Погода сегодня хорошая. А Полина сидит вномере с телефоном. Без комментариев", – цитируют журналисты знаменитость.Из-за публикации вышла из себя. В Stories своего Instagram теледива написала, чтоничего подобного не было. В ее семье царит взаимопонимание и покой."Бред полнейший. Вообщетакого не было, у меня прекрасная дочка!",– опровергла сообщение СМИ .