Телеведущая рассердилась
из-за публикации в Сети. Дана Борисова опровергла новости о разладе с 11-летней
дочерью.
Телеведущая рассердилась
из-за публикации в Сети. Дана Борисова опровергла новости о разладе с 11-летней
дочерью.
Знаменитость отправилась в
Сочи вместе с наследницей Полиной. Компанию Дане Борисовой и ее отпрыску
составила подруга телеведущей и ее маленький сынишка.
Знаменитость отлично
проводит время – купается, загорает, наслаждается местными красотами и кухней.
Накануне Дана Борисова и ее дочь посетили парк аттракционов, где вдоволь
накаталась.
Однако свежие новости в
Сети подпортили настроение теледиве. Из интернет-газеты Дана Борисова узнала,
что, оказывается, у нее с дочерью разлад.
"Сидим с подружкой Аней.
Общаемся, не может наговориться. Погода сегодня хорошая. А Полина сидит в
номере с телефоном. Без комментариев", – цитируют журналисты знаменитость.
Из-за публикации вышла из себя. В Stories своего Instagram теледива написала, что
ничего подобного не было. В ее семье царит взаимопонимание и покой.
"Бред полнейший. Вообще
такого не было, у меня прекрасная дочка!",– опровергла сообщение СМИ .