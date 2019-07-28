Американский космический корабль Cargo Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией. Это уже 18-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Корабль будет находиться в составе МКС почти месяц.

Американский космический корабль Cargo Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA. Стыковка произошла в 19.01 по Москве, ею управлял американский астронавт Ник Хейг с помощью команд из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне. Корабль был захвачен 17-метровой рукой-манипулятором Canadarm-2.Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал 26 июля с мыса Канаверал и доставил на МКС более двух тонн груза. Это в первую очередь продукты, а также оборудование и расходные материалы для экспериментов и научных опытов. Во время них будет использоваться космический биомедицинский 3D-принтер, на котором можно печатать ткани сердца и других внутренних органов. Прибор "составит компанию" российскому биопринтеру. С его помощью совершены уже несколько опытов по 3D-печати живых клеток в условиях микрогравитации. Также космонавты сравнят разные виды мха, выращенные в космосе и растущие на Земле.Это уже 18-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Корабль будет находиться в составе МКС почти месяц. 20 августа его выведут с орбиты, спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Ожидается, что корабль доставит на Землю результаты экспериментов. Общий вес груза превысит более 1,5 тонны.Сейчас на МКС находится международный экипаж, состоящий из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.