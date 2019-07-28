Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят дал оценку своему выступлению в квалификации Гран-при Германии, которая состоялась 27 июля. По мнению россиянина, занявшего 14-е место, рассчитывать на большое он не мог, даже если бы идеально прошел трассу.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят дал оценку своему выступлению в квалификации Гран-при Германии, которая состоялась 27 июля. По мнению россиянина, занявшего 14-е место, рассчитывать на большое он не мог, даже если бы идеально прошел трассу."Честно говоря, я не думаю, что мог добиться большего. В последнем секторе я проехал немного шире, но машины впереди были, наверное, уже в трех десятых. В этих условиях и на такой трассе мы были не конкурентоспособны по сравнению с нашими основными соперниками", – цитирует Квята РИА Новости.Напомним, что гонка Гран-при Германии состоится 28 июля и начнется в 16:10 по московскому времени.