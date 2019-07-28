Слова соболезнования прозвучали на встрече Владимира Путина с семьями моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море. Президент предложил обсудить, какая нужна помощь и поддержка всем им - женщинам и детям, которые потеряли своих самых близких.

Слова соболезнования прозвучали на встрече Владимира Путина с семьями моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море. Президент предложил обсудить, какая нужна помощь и поддержка всем им — женщинам и детям, которые потеряли своих самых близких.Теперь они все как одна семья. Близкие погибших моряков — их сплотило общее горе. Маленькая Ася — дочь капитана 1-го ранга Владимира Абанкина — поначалу немного стесняется. Заходит президент. Встают сначала военные, а после и все остальные. Президент жмет руку Елене Филиной, вдове Героя России, кавалера четырех орденов Мужества Николая Филина.Минобороны поддерживает каждую семью. Несовершеннолетние дети будут обеспечиваться денежным довольствием в том объеме, которое при жизни получали их отцы. Решены все проблемы с ипотечными кредитами.Среди родных погибших подводников — семьи всех, кто посмертно удостоился золотой звезды Героя России. Вдова капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева — на седьмом месяце беременности. Ребенка ждет в сентябре. Дмитрию Соловьеву присвоено звание Героя России. Посмертно. Известно, что именно он вывел из горящего отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк.Вдова и 20-летняя дочь Константина Сомова. Вдова и 14-летний сын еще одного Героя России — Андрея Воскресенского. Родные Дениса Опарина. Его отец — как теперь и сын — Герой России. Здесь же и отец одного из самых молодых подводников — Михаила Дубкова — контр-адмирал Игорь Дубков. Родители, вдовы, дети — они еще не до конца осознали, что произошло.14 героев-подводников похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга. Через год там появится памятник.Детям министр обороны Сергей Шойгу предлагает подумать о военной карьере, поступить в вузы Минобороны. Как бы то ни было, будущие поколения подводников будут воспитываться на примере отцов.Все подводники знают фразу легендарного командира "К-23" Магомеда Гаджиева: "Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают". Они все разделили одну на всех общую судьбу, из глубин гидрокосмоса шагнув в бессмертие.