В Ромненском районе Амурской области в ДТП на железнодорожном переезде один человек погиб и двое получили травмы.

В Ромненском районе Амурской области в ДТП на железнодорожном переезде один человек погиб и двое получили травмы. Такая информация появилась на сайте МВД России по региону.Как уточняется, около 3:00 по местному времени (21:00 по времени Москвы) на железнодорожном переезде в Ромненском районе Амурской области произошла авария. В результате получили травмы водитель автомобиля и его пассажирка 2001 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы. Еще одна пассажирка 2003 года рождения скончалась после того, как была доставлена в больницу.По предварительным данным, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", на запрещающий сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, где столкнулся с локомотивом.В настоящее время правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.