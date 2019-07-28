Сводный брат герцогини
Сассекской – Томас Маркл-младший обратился к британской королеве. Родственник
знаменитости просит Елизавету II вмешаться и примирить Меган Маркл с отцом.
Сводный брат герцогини
Сассекской – Томас Маркл-младший обратился к британской королеве. Родственник
знаменитости просит Елизавету II вмешаться и примирить Меган Маркл с отцом.
По словам мужчины, августейшая
особа должна "подключиться" к решению терзающих их семью проблем. Меган Маркл,
по его мнению, необходимо простить отца – Томаса Маркла–старшего.
Маркл-младший и его
родственники опасаются, что никогда не смогут познакомиться с сыном Меган и
принца Гарри – Арчи. Знаменитость родила наследника в мае этого года. К слову, брат герцогини рассчитывает не только на поддержку монарха, но и на помощь его сына – принца Чарльза.
"Чарльз должен вмешаться и
сказать: "Что-то идет не так". Они должны заставить ее пойти на этот шаг, в
противном случае это и впредь будет создавать для нее проблемы в жизни", – заявил
Томас в беседе с журналистами .
Отметим, что сводный брат герцогини
Сассекской не в первый раз позволяет себе громкие высказывания в прессе. Ранее,
например, он раскритиковал за стремление к роскоши. Мол, его сестра сорит деньгами
налогоплательщиков. Томас Маркл-младший поддержал обывателей, которых возмутили
траты Меган и Гарри на ремонт резиденции Фрогмор – благоустройство дома для
четы обошлось казне в три миллиона долларов.
"Я могу представить, что
чувствуют британцы, особенно те, кто вынужден сводить концы с концами. Лично я
больше не знаю эту Меган. Мой отец тоже больше не имеет понятия, кто эта Меган.
Это совсем другая Меган, не та, с которой мы росли. Это очень, очень странно",
– сказал сводный брат прессе.