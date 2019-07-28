Итальянский велогонщик Винченцо Нибали, выступающий за команду Bahrain-Merida, добился победы на 20-м этапе знаменитой многодневной шоссейной гонки Тур де Франс. Итальянец финишировал первым, проехав дистанцию 59,5 км за 1 час 51 минуту 53 секунды​​​.

Итальянский велогонщик Винченцо Нибали, выступающий за команду Bahrain-Merida, добился победы на 20-м этапе знаменитой многодневной шоссейной гонки "Тур де Франс". Итальянец финишировал первым, проехав дистанцию 59,5 км за 1 час 51 минуту 53 секунды​​​.Вторым стал испанец Алехандро Вальверде (Movistar) с отставанием от лидера в 10 секунд. Замкнул тройку призеров еще один представитель Испании Микель Ланда (Movistar; +14 секунд). Российский велогонщик Ильнур Закарин из Katusha Alpecin показал 17-й результат.28 июля состоится заключительный этап "Большой петли". Спортсмены должны будут преодолеть 128-километровую дистанцию.