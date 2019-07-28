Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне. В результате беспрецедентного дебоша несколько моряков получили ранения, так как сражающиеся стороны использовали мебель и посуду в качестве оружия.

Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP. В результате беспрецедентного дебоша несколько моряков получили ранения, так как сражающиеся стороны использовали мебель и посуду в качестве оружия.Дресс-код вечеринки black-tie предполагал вечерние платья для дам и фраки с галстуками-бабочкой для мужчин. Однако один из гостей пришел в костюме клоуна, чем вызвал недовольство других пассажиров. Попытка вывести его из ресторана привела к драке."Там было море крови и летающая мебель", — описали происшествие свидетели.В ресторан на 16-м этаже, где проходила вечеринка, были вызваны полиция и экстренные службы. Лайнер направлялся из норвежского Бергена в английский Саутгемптон. Все пассажиры после инцидента высадились с корабля, полиция проводит расследование, арестованы два человека.