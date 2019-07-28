В подписи к фотографии Зеленский жалуется, что нигде не может остаться один: Везде охрана.

Украинского президента раскритиковали за пляжное фото. Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с одесского пляжа. Вместе с Зеленским под зонтиками сидят два загорелых мужчины в трусах. В одном из них пользователи опознали руководителя офиса президента Андрея Богдана.В подписи к фотографии Зеленский жалуется, что нигде не может остаться один: "Везде охрана".Пользователи высмеяли эти жалобы в первом же комментарии, напомнив Зеленскому, что он "подарок нации" и поэтому придется терпеть. Заметив на соседнем шезлонге карликового шпица в шлейке, комментаторы спрашивали — не бойцовский ли это пес, тоже нанятый для охраны первого лица? Некоторые возмущались тем, что в стране идет война, на которой гибнут люди, бешеными темпами растут цены на продукты, а президент в это время "делает лав де труа на пляже".Кто-то искренне удивлялся такому неформальному поведению: "Оказывается президент — тоже человек".Однако немалая часть подписчиков Зеленского искренне пожелала ему приятного отдыха, а "охране" посоветовали беречь главу государства. Некоторые приглашали Зеленского в другие города после Одессы.Завершил бурную дискуссию комментатор, воскликнувший: "Не комменты, а страна советов!" и сам посоветовал всем, сидящим в интернете, оторваться от компьютеров или телефонов и пойти на ближайший пляж.