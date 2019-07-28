Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии на МКАД, произошедшей около шести часов утра в воскресенье. По словам очевидца, предполагаемый виновник ДТП находился в невменяемом состоянии, в настоящее время обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.

Утром в воскресенье, 28 июля, в районе 86-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги произошла серьезная авария, попавшая в объектив регистратора очевидца.На записи видно, как водитель автомобиля BMW на большой скорости попытался перестроиться из крайнего правого ряда в левую полосу.В самом конце этого маневра легковушка на полном ходу протаранила другое транспортное средство.По предварительным данным, никто из участников инцидент не получил серьезных травм.Как рассказал очевидец, предполагаемый виновник аварии находился в невменяемом состоянии, однако запаха алкоголя от него не чувствовалось.Отметим, что скорость машины, из которой велась съемка, составляла 115 километров в час, на кадрах можно наблюдать, что BMW обогнал это авто "как стоячее".