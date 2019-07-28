Французский лидер Эммануэль Макрон ждет своего российского коллегу в летней резиденции форт Брегансон, что на Лазурном берегу. Планируется, что встреча с Владимиром Путиным состоится 19 августа.

Французский лидер Эммануэль Макрон ждет своего российского коллегу в летней резиденции форт Брегансон, что на Лазурном берегу. Планируется, что встреча с Владимиром Путиным состоится 19 августа, уточняет РИА Новости со ссылкой на BFMTV.В настоящее время президент Франции находится именно там. В форте Брегансон Макрон проведет свой отпуск.Ранее руководитель Пятой республики ответил согласием на приглашение Путина в Москву на празднование 75-летия Победы.