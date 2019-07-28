Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй добился победы над своим соотечественником и претендентом на титул Фрэнки Эдгаром в рамках титульного поединка в полулегкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй добился победы над своим соотечественником и претендентом на титул Фрэнки Эдгаром в рамках титульного поединка в полулегкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).Судьи по итогам пятираундового поединка бойцов были единогласны в своем решении и присудили победу Холлоуэю – 50:45, 50:45, 48:47. Благодаря этой победе американец смог защитить свой титул чемпиона организации в весе до 66 килограмм.Featherweight