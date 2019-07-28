К четырем часам дня температура воздуха в Москве поднялась до отметки 28,8 градуса - максимального показателя с начала июля. Такие данные зафиксированы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

К четырем часам дня температура воздуха в Москве поднялась до отметки 28,8 градуса — максимального показателя с начала июля. Такие данные зафиксированы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ.Прошлый максимум этого июля был достигнут днем раньше — 28,7 градуса тепла, хотя средняя июльская температура в этом году оказалась на 1,3 градуса ниже нормы. Этот месяц считается самым жарким в году, но нынешнее 27 июля, вероятнее всего, так и останется его самым теплым днем.По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, температура воздуха днем не превысит 25-27 градусов тепла, рассказали "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области. А уже в понедельник в столицу придет заметное похолодание с температурами, более характерными для сентября.Дневная температура в понедельник не превысит 14-16 градусов, днем во вторник ожидается 13-15 градусов тепла и небольшие дожди. Небольшое потепление, по предварительным прогнозам, придет в Москву в пятницу.