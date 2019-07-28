Праздничные салюты в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году состоятся в Москве 28 июля.

Праздничные салюты в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году состоятся в Москве 28 июля.Салют пройдет в Парке Победы. В небо выпустят 2,5 тысячи фейерверков из самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра на базе КАМАЗа, передает ТАСС.Звуковое сопровождение салюта обеспечат залпами пушек ЗИС-3 времен ВОВ.Брест был освобожден в результате Люблинско-Брестской операции (18 июля – 2 августа 1944), которую провели войска I Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. День освобождения ежегодно отмечается в Бресте как День города.