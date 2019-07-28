Старший внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой – Никита
Пресняков – устроил любимой жене Алене Красновой дубайские каникулы. Супруга
звездного отпрыска облачилась в традиционный мусульманский наряд.
Старший внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой – Никита
Пресняков – устроил любимой жене Алене Красновой дубайские каникулы. Супруга
звездного отпрыска облачилась в традиционный мусульманский наряд.
22-летняя Алена Краснова показала в Stories своего Instagram
кадры с отпуска. Девушка уговорила избранника принять участие в
импровизированной фотосессии.
Никита надел белый камис, превратившись в настоящего шейха.
Алена примерила хиджаб, и черное широкое платье, украшенное вышивкой.
"Наш шейх, а я первая жена", – отметила невестка Примадонны.
Отметим, на днях и Алена Краснова отпраздновали
"бумажную свадьбу" – два года совместной жизни. Годовщину супруги отметили на
сафари.
"Как же быстро летит время. Не верится, что пролетело два
года как мы стали мужем и женой😭❤ Спасибо тебе, любимый Никита за ту нежность, любовь и заботу,
которую ты даришь мне каждый день. С тобой я чувствую себя по-настоящему
счастливой. С Годовщиной нас ❤
#27072017. Вчера был незабываемый день, мы давно так круто не проводили время!
То, ради чего мы сюда приехали – это конечно сафари! Сначала была экстремальная
часть – на джипе по дюнам, адреналин, эмоции через край! Далее переместились в
атмосферное местечко, с шоу-программой и вкусным ужином (орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала супруга
в микроблоге.