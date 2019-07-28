Старший внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой – Никита Пресняков – устроил любимой жене Алене Красновой дубайские каникулы. Супруга звездного отпрыска облачилась в традиционный мусульманский наряд.

Старший внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой – НикитаПресняков – устроил любимой жене Алене Красновой дубайские каникулы. Супругазвездного отпрыска облачилась в традиционный мусульманский наряд.22-летняя Алена Краснова показала в Stories своего Instagramкадры с отпуска. Девушка уговорила избранника принять участие вимпровизированной фотосессии.Никита надел белый камис, превратившись в настоящего шейха.Алена примерила хиджаб, и черное широкое платье, украшенное вышивкой."Наш шейх, а я первая жена", – отметила невестка Примадонны.Отметим, на днях и Алена Краснова отпраздновали"бумажную свадьбу" – два года совместной жизни. Годовщину супруги отметили насафари."Как же быстро летит время. Не верится, что пролетело двагода как мы стали мужем и женой😭❤ Спасибо тебе, любимый Никита за ту нежность, любовь и заботу,которую ты даришь мне каждый день. С тобой я чувствую себя по-настоящемусчастливой. С Годовщиной нас ❤#27072017. Вчера был незабываемый день, мы давно так круто не проводили время!То, ради чего мы сюда приехали – это конечно сафари! Сначала была экстремальнаячасть – на джипе по дюнам, адреналин, эмоции через край! Далее переместились ватмосферное местечко, с шоу-программой и вкусным ужином (орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала супругав микроблоге.