Телеведущая счастлива в браке – именно это демонстрируют соцсети Леры Кудрявцевой. Звезда опубликовала в микроблоге фото, которое вызвало у обывателей восторг.

Телеведущая счастлива вбраке – именно это демонстрируют соцсети Леры Кудрявцевой. Звезда опубликовалав микроблоге фото, которое вызвало у обывателей восторг.В личном Instagramтеледива показала снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Взгляды супругов на фотографии выражают любовь и нежность.Семейная идиллия 48-летнейЛеры Кудрявевой вызвала у поклонников массу положительных эмоций. Подписчикизасыпали чету комплиментами."Очень рада за Вас Лера!Любовь есть в этом мире))😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лер вы прям лучшая, самая крутая из шоу биза, восхищаюсь вами","Классная парочка😀😀😀", "Любовь и нежность,в гармонии друг с другом!И еще, красота.А все этовместе называется-Счастьем!", "Молодцы ребята, яркие, настоящие... потрясающие...", "Неприлично счастливые, так держать👍😘", – писали интернет-обыватели.и Игорь Макароввместе с 2013 года. Этой любви не помешала даже существенная разница в возрасте– хоккеист на 16 лет младше телеведущей. Поклонники пары уверены, что именно благодарямолодому мужу Лера так хорошо выглядит. Мол, у нее есть стимул всегда бытьподтянутой и ухоженной.Напомним, в августе 2018 годаподарила мужу дочь Марию. Для хоккеиста – это первый ребенок,в то время как у теледивы есть старший сын Жан. Наследнику знаменитости уже 29 лет. СынаКудрявцева родила от первого мужа – музыканта группы "Ласковый май" СергеяЛенюка.