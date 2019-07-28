Телеведущая счастлива в
браке – именно это демонстрируют соцсети Леры Кудрявцевой. Звезда опубликовала
в микроблоге фото, которое вызвало у обывателей восторг.
Телеведущая счастлива в
браке – именно это демонстрируют соцсети Леры Кудрявцевой. Звезда опубликовала
в микроблоге фото, которое вызвало у обывателей восторг.
В личном Instagram
теледива показала снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Взгляды супругов на фотографии выражают любовь и нежность.
Семейная идиллия 48-летней
Леры Кудрявевой вызвала у поклонников массу положительных эмоций. Подписчики
засыпали чету комплиментами.
"Очень рада за Вас Лера!
Любовь есть в этом мире))😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лер вы прям лучшая, самая крутая из шоу биза, восхищаюсь вами",
"Классная парочка😀😀😀", "Любовь и нежность,в гармонии друг с другом!И еще, красота.А все это
вместе называется-Счастьем!", "Молодцы ребята, яркие, настоящие... потрясающие...", "Неприлично счастливые, так держать👍😘", – писали интернет-обыватели.
и Игорь Макаров
вместе с 2013 года. Этой любви не помешала даже существенная разница в возрасте
– хоккеист на 16 лет младше телеведущей. Поклонники пары уверены, что именно благодаря
молодому мужу Лера так хорошо выглядит. Мол, у нее есть стимул всегда быть
подтянутой и ухоженной.
Напомним, в августе 2018 года
подарила мужу дочь Марию. Для хоккеиста – это первый ребенок,
в то время как у теледивы есть старший сын Жан. Наследнику знаменитости уже 29 лет. Сына
Кудрявцева родила от первого мужа – музыканта группы "Ласковый май" Сергея
Ленюка.