В результате распыления перцового газа участниками незаконной акции в центре Москвы пострадали двое росгвардейцев. Здоровью силовиков на данный момент ничто не угрожает, они получили необходимую помощь.

В результате распыления перцового газа участниками незаконной акции в центре Москвы пострадали двое росгвардейцев, передает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. Здоровью силовиков на данный момент ничто не угрожает, они получили необходимую помощь. Ранее сообщалось, что демонстранты использовали не только газ, но и взрывпакеты, а также снесли несколько веранд. Не менее 295 человек были задержаны.Как отмечает ТАСС, пострадали и рестораторы – многие заведения, расположенные в районе проведения несогласованной акции протеста, лишились выручки. Ущерб еще только предстоит подсчитать, добавил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.О незаконности акции, которая собрала около трех с половиной тысяч человек, москвичей предупреждали и мэрия, и полиция. Ее участники возмущены недопуском ряда политиков, у которых нашлись недействительные подписи, к выборам в Мосгордуму.