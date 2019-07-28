Недавно президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на Валааме – святом для каждого православного верующего месте. Но лидера братской республики окружающая обстановка не смутила. На встрече с Путиным Лукашенко отметился очередным демаршем.

Недавно президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на Валааме – святом для каждого православного верующего месте. Но лидера братской республики окружающая обстановка не смутила. На встрече с Путиным Лукашенко отметился очередным демаршем."На Валааме Лукашенко устроил истерику, потребовав заплатить сразу и за все. То есть сначала согласовать финансовые параметры "компенсации" Беларуси рисков интеграционного процесса и лишь потом запустить, собственно, саму экономическую интеграцию", – пишет посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Бульба престолов".Авторы отмечают, что лидер братской республики столкнулся с непреклонной позицией своего российского коллеги. В Кремле хотят видеть от Лукашенко реальных шагов в направлении интеграции, и только потом готовы предоставить финансово-экономическую помощь.По итогам последней встречи с российским лидером президент Белоруссии в очередной раз предложил "утопить" интеграцию в ворохе бесконечных документов, призвав подготовить некую стратегию по сближению. Эксперты констатируют фактический срыв переговоров Москвы и Минска.Отсутствие договоренностей с Путиным заставляет искать деньги для компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли. Солидную сумму придется найти уже этой осенью, отмечают эксперты."Абсолютно рациональное поведение со стороны Путина и администрации. Действия же Лукашенко – повторение старых истерик", – констатирует "Бульба престолов".Неизвестна также и цена, по которой Россия будет продавать Белоруссии газ. С приближением зимы этот вопрос будет выходить на первые позиции в переговорах Москвы и Минска. Авторы Telegram-канала не исключают, что стоимость голубого топлива для Минска может быть повышена со 130 до 165 долларов за тысячу кубометров.Напомним, Владимир Путин и в середине июля провели двухдневные переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали развитие Союзного государства. По мнению экспертов, прорыва не произошло: главы государств остались на своих позициях.