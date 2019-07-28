В Саранске завершилась встреча третьего тура чемпионата России по футболу между Тамбовом и московским Спартаком. Номинальные хозяева поля, вынужденные выступать в чужом городе из-за неготовности домашней арены, обыграли команду Олега Кононова со счетом 2:0, одержав первую победу в РПЛ.

В Саранске завершилась встреча третьего тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом" и московским "Спартаком". Номинальные хозяева поля, вынужденные выступать в чужом городе из-за неготовности домашней арены, обыграли команду Олега Кононова со счетом 2:0, одержав первую победу в РПЛ.Тамбовские футболисты вышли вперед на 29-й минуте первого тайма. Защитник хозяев поля Седрик Гогуа оказался расторопнее всех в штрафной "Спартака" и отправил мяч в сетку в одно касание.После перерыва команда Александра Григоряна упрочила свое преимущество благодаря голу Сослана Таказова. Защитник "Тамбова" отличился на 69-й минуте матча, головой вколотив мяч в ворота гостей. Красно-белые пытались уйти от поражения, однако так и не сумели пробить вратаря Гиорги Шелию.Новичок РПЛ набрал первые очки в чемпионате России. С 3 баллами "Тамбов" переместился на десятую строчку в турнирной таблице. Спартаковцы занимают восьмое место с 4 очками.