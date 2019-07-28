Главный тренер московского Спартака Олег Кононов взял на себя вину за проигрыш команды от Тамбова в матче третьего тура чемпионата России по футболу. По мнению наставника красно-белых, удача отвернулась от столичных футболистов, не использовавших голевые моменты.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов взял на себя вину за проигрыш команды от "Тамбова" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. По мнению наставника красно-белых, удача отвернулась от столичных футболистов, не использовавших голевые моменты."Хотел бы извиниться перед болельщиками за результат. Этот проигрыш беру на себя. Упустив много шансов, мы уступили. Удача от нас отвернулась", – приводит слова Кононова Чемпионат.com.Ранее главный тренер "Тамбова" Александр Григорян заступился за своего коллегу, заявив, что Кононов может стать выдающимся тренером в "Спартаке", если его не уволят.Напомним, что красно-белые в третьем туре чемпионата России по футболу уступили в гостях новичку РПЛ со счетом 0:2.