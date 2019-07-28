× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/28-07-2019-panajotov-vyskazalsya-o-sovmestnom-rebenke-s-uspenskoj.html" target="_blank">Панайотов высказался о совместном ребенке с Успенской</a> - Александр Панайотов прокомментировал слухи о том, что он может стать отцом ребенка Любови Успенской. Артист признался, что новость его шокировала.