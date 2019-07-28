В Санкт-Петербурге простились с альпинистами, погибшими в горах Кабардино-Балкарии. Похороны прошли на Северном кладбище. Погибших альпинистов похоронили в соседних могилах.

В Санкт-Петербурге простились с альпинистами, погибшими в горах Кабардино-Балкарии. Похороны прошли на Северном кладбище. Погибших альпинистов похоронили в соседних могилах.Ранее сообщалось, что 21 июля на горе Урал (4300 м) во время восхождения погибли туристы из Санкт-Петербурга. 26-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин вышли на маршрут 20 июля и пропали. Их искали сутки, пока на следующий день другая группа, поднимавшаяся на соседний пик, обнаружила тело одного из погибших. По предварительной версии, они сорвались во время восхождения по сложному и опасному маршруту. Однако коллеги погибших отмечают, что несмотря на возраст Семенихин и Капицин были вполне подготовлены к этому восхождению и имели необходимую квалификацию.