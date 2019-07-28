Телеведущая и ее муж проводят отпуск на райском острове Миконос. Виктория Лопырева и Игорь Булатов не отходят друг от друга.

Телеведущая и ее муж проводятотпуск на райском острове Миконос. Виктория Лопырева и Игорь Булатов не отходятдруг от друга.В личном Instagram знаменитостьхвастается яркими снимками и видеозаписями с греческого курорта. Почти всегдазвезда запечатлена в компании своего избранника.Супруги нежно и трепетнообнимают друг друга и почти все время целуются и ласкаются. Виктория Лопырева и ИгорьБулатов всячески демонстрируют идиллию в отношениях.В недавнем интервью знаменитостьпризналась, что от мужа в буквальном смысле теряет голову. Ради БулатоваЛопырева оставила перспективного жениха – Николая Баскова.добавила, чтосупруг тоже очень привязан к ней – без нее не отдыхает. Звезда отметила, чтосоздала в доме такую обстановку, что мужу не хочется проводить время где-тоеще.После сообщила, что ни она, ни ее избранник не планируют официально оформлять отношения. По словам звезды, главное не штамп, а бережное отношение друг к другу.