Телеведущая и ее муж проводят
отпуск на райском острове Миконос. Виктория Лопырева и Игорь Булатов не отходят
друг от друга.
Телеведущая и ее муж проводят
отпуск на райском острове Миконос. Виктория Лопырева и Игорь Булатов не отходят
друг от друга.
В личном Instagram знаменитость
хвастается яркими снимками и видеозаписями с греческого курорта. Почти всегда
звезда запечатлена в компании своего избранника.
Супруги нежно и трепетно
обнимают друг друга и почти все время целуются и ласкаются. Виктория Лопырева и Игорь
Булатов всячески демонстрируют идиллию в отношениях.
В недавнем интервью знаменитость
призналась, что от мужа в буквальном смысле теряет голову. Ради Булатова
Лопырева оставила перспективного жениха – Николая Баскова.
добавила, что
супруг тоже очень привязан к ней – без нее не отдыхает. Звезда отметила, что
создала в доме такую обстановку, что мужу не хочется проводить время где-то
еще.
После сообщила, что ни она, ни ее избранник не планируют официально оформлять отношения. По словам звезды, главное не штамп, а бережное отношение друг к другу.