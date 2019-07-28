Майли Сайрус потрясла поклонников очередной выходкой. Американская
актриса и певица опубликовалась снимок, на котором повернулась к зрителю ягодицами
в белых трусах. Пост собирает миллионы лайков.
Майли Сайрус потрясла поклонников очередной выходкой. Американская
актриса и певица опубликовалась снимок, на котором повернулась к зрителю ягодицами
в белых трусах. Пост собирает миллионы лайков.
Майли Сайрус всего лишь хотела показать подписчикам, как
красиво загорела она со спины. Скромная поп-звезда объяснила это фанатам в
подписи под следующим фото. Здесь певица снялась в том же наряде – но уже
повернувшись к объективу в профиль.
Объясняться Майли Сайрус пришлось за предыдущий пост. 26-летняя певица опубликовала откровенный
снимок, на котором она в одном нижнем белье позирует на своем диване – причем
повернувшись к фотографу "пятой точкой".
получила мировую известность, снявшись в
главной роли в сериале "Ханна Монтана". Провокации в Сети поп-звезда
устраивает довольно часто. К примеру, на Пасху она опубликовала фотоссесию
топлес. На певицу обрушилась волна критики – за неуважение к религиозному
празднику, напоминает Teleprogramma.pro.
в 2014 стала вегетарианкой. К такому решению ее
подтолкнула смерть любимой собаки Флойда. А спустя год, вдохновившись примером
поп-звезды, стал вегетарианцем и ее муж, актер Лиам
Хемсворт.