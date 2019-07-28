Майли Сайрус потрясла поклонников очередной выходкой. Американская актриса и певица опубликовалась снимок, на котором повернулась к зрителю ягодицами в белых трусах. Пост собирает миллионы лайков.

Майли Сайрус потрясла поклонников очередной выходкой. Американскаяактриса и певица опубликовалась снимок, на котором повернулась к зрителю ягодицамив белых трусах. Пост собирает миллионы лайков.Майли Сайрус всего лишь хотела показать подписчикам, каккрасиво загорела она со спины. Скромная поп-звезда объяснила это фанатам вподписи под следующим фото. Здесь певица снялась в том же наряде – но ужеповернувшись к объективу в профиль.Объясняться Майли Сайрус пришлось за предыдущий пост. 26-летняя певица опубликовала откровенныйснимок, на котором она в одном нижнем белье позирует на своем диване – причемповернувшись к фотографу "пятой точкой".получила мировую известность, снявшись вглавной роли в сериале "Ханна Монтана". Провокации в Сети поп-звездаустраивает довольно часто. К примеру, на Пасху она опубликовала фотоссесиютоплес. На певицу обрушилась волна критики – за неуважение к религиозномупразднику, напоминает Teleprogramma.pro.в 2014 стала вегетарианкой. К такому решению ееподтолкнула смерть любимой собаки Флойда. А спустя год, вдохновившись примеромпоп-звезды, стал вегетарианцем и ее муж, актер ЛиамХемсворт.