На встречу с главой государства в Санкт-Петербург приехали члены семей 13 погибших офицеров: их вдовы и дети.

Президент России Владимир Путин встретился с членами семей офицеров-подводников, погибших в начале июля в Баренцевом море. На встречу с главой государства в Санкт-Петербург приехали члены семей 13 погибших офицеров: их вдовы и дети.14 моряков-подводников погибли 1 июля в Баренцевом море при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.Министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и другие представители оборонного ведомства также приняли участие в общении с родными героически погибших офицеров. Ранее Шойгу сообщил, что основная причина происшествия — пожар в аккумуляторном отсеке.Подводники награждены госнаградами посмертно: четырем офицерам присвоено звание Героя России, остальные награждены Орденами Мужества.Ранее в субботу президент спустился в батискафе на дно Балтийского моря к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга". Она затонула в Финском заливе в годы Второй мировой войны. Глава государства принял участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.