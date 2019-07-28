Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации к мировому первенству-2019 встречалась с командой Италии. Игра, состоявшаяся в Москве, завершилась победой подопечных Михаила Лихачева со счетом 7:1. Россияне выиграли все матчи квалификации.

Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации к мировому первенству-2019 встречалась с командой Италии. Игра, состоявшаяся в Москве, завершилась победой подопечных Михаила Лихачева со счетом 7:1. Россияне выиграли все матчи квалификации.В составе победителей дубль оформил Федор Земсков. Также за нашу команду отличились Артур Папортный, Максим Чужков, Юрий Крашенинников и Антон Шкарин. Еще один гол оказался на счету итальянского футболиста.В финальную часть чемпионата мира, который пройдет в конце ноября 2019 года в Парагвае, от Европы отобрались россияне, белорусы, итальянцы, португальцы и швейцарцы.