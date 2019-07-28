Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в полуфинале турнира серии ATP, который проходит в Гамбурге. В трех сетах он одолел сопротивление Пабло Карреньо-Бусты со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 52 минуту.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в полуфинале турнира серии ATP, который проходит в Гамбурге. В трех сетах он одолел сопротивление Пабло Карреньо-Бусты со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 52 минуту.В финале россиянин сразится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили, ранее переигравшим представителя Германии Александра Зверева, посеянного на турнире под вторым номером.Напомним, что призовой фонд турнира в Гамбурге превышает 1,7 миллиона евро.