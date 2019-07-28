Знаменитость в очередной раз дала недоброжелателям повод для зависти. Яна Рудковская дразнит подписчиков атрибутами роскошной жизни.

Знаменитость в очереднойраз дала недоброжелателям повод для зависти. Яна Рудковская дразнит подписчиковатрибутами роскошной жизни.В личном Instagramмузыкальный продюсер который день публикует снимки, заставляющиеинтернет-обывателей испытывать негативные эмоции. На них Яна Рудковскаязапечатлена на фоне роскошного особняка, в дорогих нарядах, рядом с шикарнымиавто.Некоторые обыватели наподобные кадры реагируют неодобрительно. Пользователи Сети называют этохвастовством и считают признаком недалекого ума."У нашей Николь Кидманесть личный самолет и она никогда не выставляет на показ...,я уже не говорю оее шикарной коллекции авто в гараже...! И что так мелко , всего лишь Порш?Японимаю если -AUDI R8 ..! А это русские понты...! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – сравнила с голливудскойактрисойподписчица.Отметим, были и те, ктосдержанней реагировал на яркие посты продюсера, отмечая, мол, это всего лишь реклама.Обсуждение внешнего вида знаменитости им больше пришлось по нраву."Честно, мне не нравится,слишком коротко, вам не идет....зачем все это....для разговоров...зачем", "Детскийсад, штаны на лямках 😂😂😂", "И не молодая, и ноги какие– то слишком тощие, сухие Мне не нравится еестранная поза", "За ногами даже машину не разглядел!Огонь!!!!🔥🔥🔥 сразу видно кто реально взале занимается....", "Самоешикарное на это фото ножки Яны😂👏🔥🔥", -рассуждали подписчики .