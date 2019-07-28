Водолазы извлекли из воды двух погибших при крушении гидросамолета Лэйк в Серпуховском районе.

Водолазы извлекли из воды двух погибших при крушении гидросамолета "Лэйк" в Серпуховском районе.Сам самолет доставали при помощи плавучего крана, для его погрузки из Серпухова прибыла баржа, передает РИА Новости.Ранее сообщалось о падении самолета, вылетевшего из аэродрома Дракино, случившегося вследствие столкновения с линией электропередач.