Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу, 27 июля, арестовал и.о. министра финансов региона Виталия Шведова. В отношении арестованного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу, 27 июля, арестовал и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.В отношении арестованного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.Ранее сообщалось, что также арестован бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов. Ленинский районный суд вынес решение о заключении экс-чиновника под стражу сроком на два месяца за злоупотребление должностными полномочиями.По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области были внушительные остатки средств, которые не требовали денежного займа в банке. Но чиновники, невзирая на отсутствие необходимости в этом, привлекли кредитные средства по ставке от 7 до 8,5 процента на общую сумму порядка шести миллиардов рублей. При этом следствие полагает, что при реальной надобности кредитования его можно было бы получить по более низкой процентной ставке — 0,1 процента. Бюджету региона в результате данных действий был причинен крупный материальный ущерб на сумму не менее 212 миллионов рублей.Султанов возглавлял астраханское правительство с апреля 2017, Шведов является заместителем главы правительства региона, министром финансов с 2010.Ранее сообщалось, что во время обыска в частном доме Расула Султанова обнаружили несколько дорогостоящих ружей, а также множество ювелирных украшений.