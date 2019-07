Вокруг лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконелла разразился скандал.

Вокруг лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконелла разразился скандал. "Вина" сенатора в том, что он завернул два законопроекта, связанных с якобы имевшим место вмешательством Кремля в американские выборы. За это Washington Post назвала политика "российским активом", а по Twitter с подачи телеведущего канала MSNBC Джо Скарборо разошелся хэштег #MoscowMitch – "Московский Митч". В соцсети появилось множество карикатур и коллажей, передает РИА Новости.В одном из коллажей использован кадр из киноленты "Красная жара". Вместо лица Арнольда Шварценеггера подставлено лицо сенатора Макконелла.When is Moscow Mitch going to be indicted?Just because he’s the so-called leader of the senate doesn’t make him above the law.There’s no OLC memo that says you can’t indict a sitting senator. #MoscowMitch #LockHimUp pic.twitter.com/jr4wRXyTQj— April in TX (@BGHeaven) July 27, 2019Припомнили политику и то, что компания "Русал" после снятия санкций объявила, что будет инвестировать в завод, расположенный в Кентукки. Именно от этого штата и избран Макконелл.Sanctioned Russian Oligarch's Company to Invest Millions in New Aluminum Plant in Mitch McConnell's State.