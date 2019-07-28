В результате стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Такие данные сообщает издание The New York Post, ссылаясь на правоохранителей.

В результате стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Такие данные сообщает издание The New York Post, ссылаясь на правоохранителей.Ранее СМИ сообщали о семи пострадавших. Всех их госпитализировали, передает ТАСС.Как уточняется, стрельба произошла на уличном празднике.В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски злоумышленника. Детективы уже нашли брошенное им оружие.