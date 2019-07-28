Рэпер Тимати – он же Тимур Юнусов – присмотрел два здания, в
которых он намерен устроить казино. Проблема в том, что это здания детских
садов, которых и без того не хватает москвичам.
Рэпер Тимати – он же Тимур Юнусов – присмотрел два здания, в
которых он намерен устроить казино. Проблема в том, что это здания детских
садов, которых и без того не хватает москвичам.
Рэпер Тимати надумал забрать два детских сада и устроить в
них компьютерные клубы с барами и бассейнами. И это при том, что мест в детских
учреждениях маленьким москвичам катастрофически не хватает, пишет в "Живом
журнале" популярный блогер Лена Миро.
"Я понимаю трудное положение дел Тимура Гамбургера
Юнусова – все поющие рабы сбежали из его конторы, а кушать хочется. К
сожалению, деньги Тимати теперь воняют не только фастфудом, но и манной кашей,
которую он собирается отнять у детей", – отметила Миро.
Блогер напоминает, что москвичи стоят в очереди на детсад
годами. Не хватает ни воспитателей, ни помещений, ни финансирования. Альтернатива,
по словам Миро, невеселая – либо сидеть с ребенком дома, пока он не пойдет в
школу, либо платить 50-70 тысяч рублей в месяц за частный садик.
По данным блогера, присмотрел два помещения для
своих клубов. Оба они находятся в ЖК на Пресненском валу, где ситуация с садами
и так ужасная. Тем не менее, Тимур на своем "Гелендвагене" уже
осмотрел помещения.
"Отличное место для казино и шлюх! Как такое возможно,
спросите вы? А я отвечу: возможно. Компьютерный клуб с баром и бассейном это же
намного лучше, чем какой-то там детский сад!", – пишет Миро.
Здания, первоначально построенные для детей, были признаны
непригодными из-за проблем с безопасностью и коммуникациями. Доводить их до ума
никто не берется – так что в управе рады спонсору в лице , заключает блогер.