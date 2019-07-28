Рэпер Тимати – он же Тимур Юнусов – присмотрел два здания, в которых он намерен устроить казино. Проблема в том, что это здания детских садов, которых и без того не хватает москвичам.

Рэпер Тимати – он же Тимур Юнусов – присмотрел два здания, вкоторых он намерен устроить казино. Проблема в том, что это здания детскихсадов, которых и без того не хватает москвичам.Рэпер Тимати надумал забрать два детских сада и устроить вних компьютерные клубы с барами и бассейнами. И это при том, что мест в детскихучреждениях маленьким москвичам катастрофически не хватает, пишет в "Живомжурнале" популярный блогер Лена Миро."Я понимаю трудное положение дел Тимура ГамбургераЮнусова – все поющие рабы сбежали из его конторы, а кушать хочется. Ксожалению, деньги Тимати теперь воняют не только фастфудом, но и манной кашей,которую он собирается отнять у детей", – отметила Миро.Блогер напоминает, что москвичи стоят в очереди на детсадгодами. Не хватает ни воспитателей, ни помещений, ни финансирования. Альтернатива,по словам Миро, невеселая – либо сидеть с ребенком дома, пока он не пойдет вшколу, либо платить 50-70 тысяч рублей в месяц за частный садик.По данным блогера, присмотрел два помещения длясвоих клубов. Оба они находятся в ЖК на Пресненском валу, где ситуация с садамии так ужасная. Тем не менее, Тимур на своем "Гелендвагене" ужеосмотрел помещения."Отличное место для казино и шлюх! Как такое возможно,спросите вы? А я отвечу: возможно. Компьютерный клуб с баром и бассейном это женамного лучше, чем какой-то там детский сад!", – пишет Миро.Здания, первоначально построенные для детей, были признанынепригодными из-за проблем с безопасностью и коммуникациями. Доводить их до уманикто не берется – так что в управе рады спонсору в лице , заключает блогер.