Певец поделился радостной
новостью. Влад Топалов выдал замуж младшую сестру.
Певец поделился радостной
новостью. Влад Топалов выдал замуж младшую сестру.
30-летняя родственница
знаменитости – Алина Топалова – стала женой бизнесмена из Эстонии. Влад Топалов
поделился кадрами с торжества в личном Instagram.
Артист опубликовал
снимок, на котором обнимает сестру. Примечательно, но под тонкой тканью
свадебного наряда девушки угадывается большой живот.
"Мое сокровище! Моя маленькая
девочка! @alina_topalova ! Ты уже совсем большая! Я не верю своим глазам и
ушам. Я в Таллине. Прилетел выдавать тебя замуж.😱🤯 что
происходит?! Как все так быстро закрутилось? В сентябре ты нам подаришь еще
одного племяшку или племянницу! Я тебя безумно люблю! У нас с тобой сложный
путь,к сожалению. Но сегодня он заканчивается. У тебя теперь новый старший,
главный мужчина твоей жизни! (орфография
и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написал вокалист.
В Stories показал
несколько видеозаписей со свадьбы. В одной из них артист сообщил, что немного
растерян из-за нахлынувших чувств и не знает как правильно освещать это событие.
"Я охвачен эмоциями, любовью,
счастьем, радостью за свою родную сестру. Смотреть ее счастливые прекрасные
глаза, для меня самое большое удовольствие и радость сегодня. Гости собираются,
мы едем в ресторан", – отметил .