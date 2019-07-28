Певец поделился радостной новостью. Влад Топалов выдал замуж младшую сестру.

Певец поделился радостнойновостью. Влад Топалов выдал замуж младшую сестру.30-летняя родственницазнаменитости – Алина Топалова – стала женой бизнесмена из Эстонии. Влад Топаловподелился кадрами с торжества в личном Instagram.Артист опубликовалснимок, на котором обнимает сестру. Примечательно, но под тонкой тканьюсвадебного наряда девушки угадывается большой живот."Мое сокровище! Моя маленькаядевочка! @alina_topalova ! Ты уже совсем большая! Я не верю своим глазам иушам. Я в Таллине. Прилетел выдавать тебя замуж.😱🤯 чтопроисходит?! Как все так быстро закрутилось? В сентябре ты нам подаришь ещеодного племяшку или племянницу! Я тебя безумно люблю! У нас с тобой сложныйпуть,к сожалению. Но сегодня он заканчивается. У тебя теперь новый старший,главный мужчина твоей жизни! (орфографияи пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написал вокалист.В Stories показалнесколько видеозаписей со свадьбы. В одной из них артист сообщил, что немногорастерян из-за нахлынувших чувств и не знает как правильно освещать это событие."Я охвачен эмоциями, любовью,счастьем, радостью за свою родную сестру. Смотреть ее счастливые прекрасныеглаза, для меня самое большое удовольствие и радость сегодня. Гости собираются,мы едем в ресторан", – отметил .