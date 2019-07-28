У берегов Крыма были замечены два воздушных судна ВМС США — противолодочный самолет P-8A Poseidon и судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Они проводили разведку.

У берегов Крыма были замечены два воздушных судна ВМС США — противолодочный самолет P-8A Poseidon и судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Они проводили разведку.Самолет Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в 11:05 по времени Москвы. В 12:35 он появился над Черным морем и принялся курсировать у границ Крымского полуострова. В 16:00 по московскому времени самолет закончил разведку и улетел.14:40 мск.Патрулирование вдоль черноморского побережья России