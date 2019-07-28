Ученые нашли объяснение аномальным жаре и холоду, которые в последнее время установились на территориях многих стран. В столичном Метеобюро объяснили эти явления сменой климатических эпох. Г

Ученые нашли объяснение аномальным жаре и холоду, которые в последнее время установились на территориях многих стран. В столичном Метеобюро объяснили эти явления сменой климатических эпох. Главный специалист бюро Татьяна Позднякова сообщила, что подобная жара, судя по летописям, наблюдалась в Европе в XVI веке.В настоящее время волна горячего воздуха проникла в Европу из Африки. В то же время в России наблюдается ультраполярное вторжение с Северного полюса. Перенос воздушных масс в направлении север-юг – часть так называемых меридиональных процессов. Воздушные массы движутся вдоль меридианов Земли – это считается проявлением смены климатических эпох. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает на север, а полярный воздух проникает далеко на юг, и от его столкновений с теплыми воздушными массами возникают сильные ливни.В норме воздушные массы движутся с запада на восток и с востока на запад, вдоль параллелей. Погода при этом более устойчива, передает РИА Новости. Эпоха западно-восточного переноса, как правило, длится 25-30 лет. Эпоха меридиональных процессов – существенно короче. Однако предсказывать длину той или иной климатической эпохи ученые пока не умеют: история метеонаблюдений длится всего 170 лет.Татьяна Позднякова отметила, что метеорологи не знают, что вызывает смену климатических эпох: это может быть изменение магнитных полей планеты, влияние астрономических факторов, а также деятельность человека (антропогенный фактор).Аномальное похолодание придет в Россию с понедельника, 29 июля. В Москве днем будет около 11 градусов тепла. А в Европе не прекращается сильнейшая жара: во многих странах, таких как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды будет плюс 42 градуса.