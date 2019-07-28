В центре Киева - людское море. В крестном ходе по случаю годовщины Крещения Руси приняли участие 300 тысяч православных верующих.

В центре Киева - людское море. В крестном ходе по случаю годовщины Крещения Руси приняли участие 300 тысяч православных верующих. По признанию самих украинцев, столько не соберут ни митинг, ни парад. В обществе явно назрел запрос на единение. Так, накануне на сайте президента Зеленского появились петиции с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом и авиарейсы с Москвой.Сверху хорошо видно, сколько людей собралось на крестный ход Украинской Православной Церкви. 300 тысяч человек! Людское море от края до края. Со всей Украины. Это можно понять по табличкам с названиями епархий. Прихожане не скрывают, что во всех частях страны они остались верны канонической Церкви."Мы молимся за то, чтобы всем было хорошо. Особенно, конечно, сердце болит за нашу многострадальную Украину", — говорят люди."Говорят, нет чудес. То, что мы здесь собрались, — это уже большое чудо. Приехали женщины, которые оставили огороды, оставили свои сковороды, свои занятия, спасать Украину от раскола — духовного и политического. И Донбасс, и Луганск, и Ужгород, и Львов — мы одна православная Украина", — сказал отец Александр.Отец Александр приехал в Киев из Конотопа со своей паствой. Вековую икону им подарили прямо на улице по пути на Владимирскую горку. Именно там рано утром прошел праздничный молебен в честь 1031-й годовщины крещения Руси. Его провел предстоятель канонической Украинской Православной Церкви. Вот митрополит Онуфрий на ходу общается с прихожанами, облачается в праздничные одежды.Накануне всеукраинского крестного хода митрополит Онуфрий дал большое интервью телеканалу "Интер". Конечно, разговор коснулся и церковного раскола, попыток так называемой Православной Церкви Украины – ПЦУ — отобрать у канонической Церкви часть храмов, часть прихожан."Агрессия, которая проявляется со стороны ПЦУ на нас, свидетельствует о том, что они не нашли себя, что они не находятся в истине. Агрессия говорит о том, что нет благодати Святого Духа в этом обществе. Потому что там, где есть благодать Святого Духа, там есть мир, есть радость. А где этого нет, человек мечется. Они думают, что могут себя успокоить тем, они захватят храмы", — отметил митрополит Онуфрий.После молебна все эти люди направляются в Киево-Печерскую Лавру. Прошлым летом, когда в крестном ходе участвовали 250 тысяч человек, это казалось пределом. Но получается, что за год жестких гонений каноническая Украинская Православная Церковь укрепила позиции, стойкостью привлекла новых прихожан. Батюшки, отстаивающие свои храмы от попыток захвата, оказались верующим ближе, чем агрессивные раскольники. Судя по словам чешского архиепископа Георгия, все это видят за рубежом."Надеюсь, что уже не будет такого давления на Церковь, что людям будет предоставлена возможность свободно исповедовать свою православную веру", — отметил архиепископ Георгий.Сам митрополит Онуфрий подчеркнул: от новой власти Церковь ждет правовой защиты и неиспользования в политических целях. "Лучше, если хочешь объединить, я говорю это политикам, объедините сами себя сначала. А мы посмотрим, как это делается. Может, и мы объединимся по такому же сценарию", — подчеркнул Онуфрий.Во время крестного хода прихожан канонической Украинской Православной Церкви охраняли сотрудники полиции. Концентрация силовиков позволила избежать традиционных провокаций со стороны радикалов. А возможно, это первый показатель того, что украинское общество приходит в норму. И именно сегодня, когда чаще всего звучали слова о единстве славянских народов, президенту Зеленскому подали петицию с просьбой возобновить транспортное сообщение с Россией.