В городе Тулун Иркутской области срочно засыпали последнее из отверстий в дамбе, проделанных для отвода воды во время паводка. Всего было проделано шесть отверстий для стока воды с той территории, на которую она ранее перехлестнулась через дамбу. Пять отверстий засыпали ранее, восстановив дамбу в первоначальном виде.

В городе Тулун Иркутской области срочно засыпали последнее из отверстий в дамбе, проделанных для отвода воды во время паводка. Всего было проделано шесть отверстий для стока воды с той территории, на которую она ранее перехлестнулась через дамбу. Пять отверстий засыпали ранее, восстановив дамбу в первоначальном виде.Одно отверстие для стока воды было оставлено, но теперь и его срочно засыпали в связи с продолжительными дождями и новым повышением уровня воды в реке Ия, рассказал журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, было получено предупреждение Гидрометцентра о том, что вода в Ие снова поднимется, хотя и не на тот уровень, что раньше.Губернатор рассказал, что поручил Минприроды в срочном порядке привлечь железнодорожный батальон, и в течение светлого времени суток отверстие было засыпано, передает ТАСС. По сообщению на сайте администрации Тулуна, уровень воды в реке Ия на 14:00 28 июля по местному времени (09:00 по Москве) составил 658 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров.За два предыдущих часа уровень воды в Ие повысился на 11 сантиметров. За минувшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков — 104 миллиметра, за ночь уровень воды в реке вырос на 70 сантиметров.В конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение, жертвами которого стали 25 человек. Еще семеро пропали без вести. Было подтоплено почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах, 49 участков автодорог и 22 моста. Пострадали порядка 39 тысяч человек. Самый большой материальный ущерб потерпели Тулун и Нижнеудинск.