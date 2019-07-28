Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси. Об этом рассказал на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси. Об этом рассказал на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).Митрополита цитирует на своей странице в "Фейсбуке" Центр информации УПЦ. По его словам, на крестный ход собралось гораздо больше людей, чем в прошлом году, что свидетельствует о преданности украинского народа тому выбору, который сделал святой князь Владимир.Праздник Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому древняя Русь в 988 году приняла христианскую веру. Молебен Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси прошел сегодня на Владимирской горке в Киеве. После этого молебна и состоялся крестный ход от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского к Киево-Печерской лавре.Возглавил молитвенное шествие предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Вместе с епископатом, духовенством УПЦ с хоругвями и иконами, гостями из поместных церквей и представителями государственной власти она пронесли по городу многочисленные святыни. Часть из них специально доставили в Киев накануне.Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее привел другие данные: по его словам, в крестном ходе в украинской столице приняли участие лишь около 30 тысяч человек, передает РИА Новости.