В Левокумском районе Ставрополья произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, в том числе ребенок.

В Левокумском районе Ставрополья произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, в том числе ребенок. Еще два человека пострадали, передает РИА Новости. На месте работают экстренные службы.Во время движения по трассе водитель машины Nissan не справился с управлением. Произошло касательное столкновение с автомобилем "Лада-Приора", которая вылетела в кювет и врезалась в дерево.Погибший в аварии ребенок находился в машине без детского кресла.