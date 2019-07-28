В Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76 и погиб украинский пилот.

В Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76 и погиб украинский пилот. Об этом издание "РИА Мелитополь" сообщило в субботу, 27 июля. Пользователь @mmelumami опубликовал на своей странице в Twitter видео ракетного удара.Как уточняет портал avia.pro, самолеты были собственностью авиакомпании Alfa Air. При этом в СМИ появилась информация о том, что они принадлежали киевской авиакомпании Europa Air. Предполагается, что именно с этим событием связано то, что 26 июля Государственная авиационная служба Украины внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного авиаперевозчика. В парке Europa Air есть пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска, передает РИА Новости.Официального подтверждения информации об уничтожении самолетов пока не поступило.Вооруженные конфликты между различными группировками не прекращаются в Ливии после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране царит двоевластие – в столице Триполи находится Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем, а в восточном городе Тобрук заседает парламент, избранный народом.4 апреля текущего года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, чтобы "освободить столицу страны от террористов". К жителям он обратился с призывом сложить оружие и поднять белый флаг.