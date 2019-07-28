В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева. Он предпринял поиски после звонка родителей жертвы, которые беспокоились, так как не могли с ней связаться.На убитой не было одежды, а горло было перерезано, сообщает РИА Новости. По предварительной версии, она была убита на почве ревности.Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог о своей учебе и путешествиях. Размер ее аудитории – около 80 тысяч человек.