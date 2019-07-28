На северо-востоке Нигерии не менее 23 человек погибли во время нападения боевиков радикальной группировки Боко харам.

На северо-востоке Нигерии не менее 23 человек погибли во время нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам". Такие данные сообщает агентство France-Presse.Как уточняется, боевики на мотоциклах приехали в местную деревню в штате Борно и начали стрелять по людям, которые возвращались с похоронной церемонии.Группировка "Боко Харам", присягнувшая на верность террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России), действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают атаки на территориях стран, расположенных по соседству: Камеруна, Нигера, Чада.С 2009 года в странах бассейна озера Чад от рук боевиков "Боко Харам" погибли более 27 тысяч человек. Порядка 2,6 миллиона человек стали беженцами и перемещенными лицами, напоминает ТАСС. В зоне конфликта более 11 миллионов нигерийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи.